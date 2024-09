MLM: Žebelj v krsto je bila odpoved pogodbe največjega kupca

V Mariboru te dni nimajo veliko razlogov za dobro voljo in veselje. Po točno 100 letih se namreč uradno in dokončno poslavlja nekdaj velikan mariborske industrije MLM. Uradno je vložen predlog za stečaj MLM, brez dela bo ostalo 330 zaposlenih. Družba je bila že leta na robu preživetja, večkrat so jo, neuspešno, poskušali prodati, julija pa jim je njihov največji kupec čez noč odpovedal pogodbo. In to je bil zadnji žebelj v krsto, denarja ni bilo niti za material, niti za prispevke in regres zaposlenim, julijske plače so zamujale. In kdo je bil zadnji lastnik MLM? SDH, slovenski državni holding, ki je podjetje reševal z milijonskimi vložki, ki niso ne pomagali, niti jih ne bodo dobili nazaj.