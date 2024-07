Mnogi Slovenci in turisti namesto na morje po ohladitev v gorski svet

Vse več tako Slovencev kot tudi tujih turistov se poleti raje kot na morje odpravi v gorski svet, kjer so temperature mnogo prijetnejše. Medtem ko se je v mestnih središčih živo srebro znova povzpelo nad 30 stopinj Celzija, so v višje ležečih krajih temperature dosegle do največ 26 stopinj Celzija. Pa ne le prijetnejša klima, razlogov za obisk gora je poleti veliko več.