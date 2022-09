Množice ljudi se poslavljajo od kraljice Elizabete II.

V Edinburgu se množice Škotov in drugih poslavljajo od priljubljene kraljice Elizabete II., ki je umrla v četrtek v gradu Balmoral v škotskem višavju. Njena krsta bo do torka ležala v edinburški katedrali. Novi britanski kralj Karel III., ki bo skupaj z ostalimi člani kraljeve družine bedel ob krsti, se je v skladu s tradicijo sestal s škotskim vodstvom. V Londonu pa je prvič nagovoril britanski parlament, ki ga je označil kot živi instrument demokracije. Poslanci spodnjega doma in člani zbornice so kralju sožalje izrekli v Westminstrski dvorani, kamor bodo v sredo popoldne pripeljali krsto s kraljico, da se bodo lahko ljudje do pogreba poklonili njenemu spominu.