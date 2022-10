Množične demonstracije in zahtevanje svobode žensk

Obraz pokojne 22-letne Mahse Amini si bodo v Iranu še dolgo zapomnili. Dekle je namreč pred tremi tedni umrlo po aretaciji moralne in verske policije zaradi domnevno neprimernega nošenja naglavne rute. Po besedah policije naj bi ji v pridržanju odpovedalo srce, nato je padla v komo. Priče njene aretacije pa trdijo, da naj bi jo v policijskem vozilu hudo pretepli in ji povzročili možganske krvavitve. Smrt 22-letnice je v Iranu na ulice pognala na tisoče protestnikov, predvsem pa protestnic, ki zažigajo naglavne rute in si v čast preminulega dekleta strižejo lase. Množične demonstracije, ki potekajo vsako noč od 16. septembra, ko je Mahsa Amini tri dni po aretaciji umrla v bolnišnici, želijo iranske oblasti grobo zadušiti, doslej je umrlo že 92 ljudi, protestnice, ki zahtevajo več svobode za ženske, pa prejemajo podporo z vsega sveta.