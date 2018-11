Množični protesti zaradi cen goriva v Franciji zahtevali smrtno žrtev

Več incidentov se je zgodilo, ko so vozniki skušali s svojimi avtomobili prebiti cestne zapore. Severno od Grenobla se je eden teh končal tragično. Razjarjeni protestniki so se namreč znesli nad nekim avtomobilom in udarjali po njem, voznica pa je v paniki pohodila plin in do smrti povozila eno od udeleženk protestov.

Še ena podobna nesreča se je zgodila v Arrasu na severu države. Udeleženca protestov so hudo poškodovanega prepeljali v bolnišnico.

Časnik Le Mondeje v petek poročal, da je proteste pričakovati na približno 1500 lokacijah. Danes se je izkazalo, da je teh še več, med shodi pa naj bi jih bilo lokalnim oblastem prijavljenih le okoli 100.

Oblasti so po državi razporedile dodatnih 3000 pripadnikov varnostnega osebja. Policija je 24 ljudi pridržala.

Dizel najdražji od začetka 21. stoletja

Protestniki so se zbrali zaradi višanja cen goriva. Cena dizla se je v zadnjih 12 mesecih zvišala za 23 odstotkov in sedaj v povprečju znaša 1,51 evra na liter, kar je najvišja cena od začetka 21. stoletja. Na drugi strani pa je francoski predsednik Emmanuel Macron hkrati tarča okoljevarstvenikov, ki predsedniku očitajo, da ne izpolnjuje svojih obljub o bolj zelenem planetu.

Zaradi vse višjih cen goriva so se razburili predvsem prebivalci podeželja in manjših mest v Franciji. Premier Edouard Philippe je sicer zavrnil možnost znižanja trošarin na dizel, češ da je to enih največjih onesnaževalcev ozračja, obljubil pa je pomoč revnejšim družinam. Gibanje rumeni jopič je zato pozvalo k protestom ter blokadi cest, križišč in cestninskih postaj.