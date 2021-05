Množično cepljenje mlajših od 50 let: le v redkih cepilnih centrih

Čeprav je bilo napovedano, da bo steklo množično cepljenje vseh mlajših od 50 let, je na terenu malo drugače. Redki cepilni centri bodo zares cepili mlajše od 50 let – večini jih namreč še vedno ni uspelo cepiti vseh prednostnih skupin. In kdaj bo steklo cepljenje za vse, je težko napovedati, pravijo v cepilnih centrih, saj cepljenje upočasnjujejo tudi manjše dobave cepiv. Večina še ni prejela vseh naročenih količin. V Kranju pa pravijo, da jim je kar nekaj AstraZenece še ostalo in zato so danes prvič, s približno 1000 odmerki, cepili tudi širšo javnost.

