Množično cepljenje nenaročenih: na 11 lokacijah cepljenih 1940 ljudi

Zaradi večjih zalog cepiva in praznih cepilnih seznamov so se pretekli vikend marsikje odločili za cepljenje nenaročenih. Takšno cepljenje se še vedno nadaljuje, in sicer v Celju, Krškem in Slovenski Bistrici. V vseh treh krajih so nenaročenim namenili cepivo AstraZenece. V Krškem so predvideli tudi nekaj odmerkov Janssena. Na skupno 11 lokacijah je bilo tako cepljenih 1940 nenaročenih oseb.

