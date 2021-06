Po množičnem cepljenju za nenaročene v Celju, ko so v štirih urah cepili kar 1300 ljudi, so se te prakse poslužili tudi v Krškem. Pripravljenih so imeli 300 odmerkov cepiva Janssen in še okoli 200 odmerkov AstraZenece, vse na račun odpovedanih ali nepotrjenih terminov. V Sloveniji bo sicer omogočeno tudi cepljenje otrok. Ali jih starši, ki bi to želeli, že lahko prijavijo?

