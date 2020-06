Odpuščanje v Gorenju: nekateri delavci s premestitvijo pristali pod davčnim dolžnikom

Med zaposlenimi v Gorenju vladajo obup, jeza in negotovost. Številni delavci so namreč prejeli obvestila o odpovedi delovnega razmerja. Ob koncu procesa bo v Gorenju 544 delovnih mest manj. Odpustili bodo 322 ljudi, ostali pa bodo odšli s tako imenovanimi mehkimi metodami, med katere spada tudi prenos dejavnosti in ljudi na zunanje izvajalce. A nekateri niso zadovoljni, saj so s tem pristali pod družbo, ki je davčni dolžnik.