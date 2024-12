Množično proslavljanje strmoglavljenja režima Bašarja al Asade v Siriji

Končno lahko svobodno zadihamo in živimo brez strahu, pripovedujejo v sirskem Damasku, kjer še naprej množično proslavljajo strmoglavljenje režima Bašarja al Asada. Iz sveta se vrstijo pozivi k mirnemu prenosu oblasti in oblikovanju vključujoče vlade. Iz zloglasnega zapora v prestolnici, znanega kot klavnica, so izpustili vse politične ujetnike, med njimi ženske in otroke. Uradna Moskva je medtem potrdila, da je ruski predsednik Vladimir Putin osebno svojemu zavezniku Asadu in njegovi družini odobril azil. Kje se nahaja odstavljeni sirski predsednik, pa Kremelj ni želel komentirati.