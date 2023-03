Množično rušenje črnih gradenj v Istri: 'To je naš edini dom'

Jasna, lastnica črne gradnje in mati treh otrok, dveh mladoletnih, kosilo v svoji hiši najverjetneje kuha še zadnjič. "Če mi ga bo sploh uspelo do konca pojesti, če mi bo uspelo, s svojimi otroki," pove obupano, saj bodo že naslednji dan najverjetneje ostali brez strehe nad glavo. "Življenje mojih otrok gre v nekaj škatel," dodaja. In ni edina v takšni situaciji.

"Tako izgleda naše življenje. To so vse naše stvari, televizija, zgoraj je prazno," pove Emina, še ena izmed lastnikov črnih gradenj, medtem ko prikazuje predmete v hiši, ki bo kmalu zrušena. V enaki situaciji se je znašel tudi Ajdin, ki poudarja, da se je vse skupaj odvilo prehitro: "Mi smo pred nekaj dnevi izvedeli, da moramo podreti svoje objekte. Nismo imeli niti časa, da bi pospravili svoje stari, ljudje si niso uspeli urediti nastanitve."

Na gradbenem inšpektoratu zatrjujejo tudi, da rušijo zgolj hiše ljudi, ki so lastniki več nepremičnin. "Nobeden izmed objektov, ki so predvideni za rušenje, ni izključno en naslov, ampak so lastniki prijavljeni na dveh ali več naslovih," pove Andrija Mikulić, glavni državni inšpektor.

Na drugi strani pa drugačno pričanje Miroslava Markovića, lastnika črne gradnje: "To je naš edini naslov. Vsi štirje, ki smo prijavljeni, vse je zapisano. Oddali smo zahtevo za legalizacijo in zdaj čakamo. Kaj smo dobili? Nimamo druge rešitve, to je naš edini dom."

Kljub vsemu gre za črne gradnje, ki morajo pasti, pa vseeno vztraja glavni državni inšpektor: "Dejanje lahko preložiš za nekaj časa, ne moreš pa preprečiti nečesa, če si nezakonit. To je ključ celotne zgodbe."

Gradbeni inšpektorat je boj proti črnim gradnjam vzel skrajno resno. Na območju Istre so si dlje časa ogledovali hiše, na dan žena pa so v spremstvu policije začeli hoditi od vrat do vrat in najavljati rušenje.