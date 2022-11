Biden obsodil vse nasilje nad pripadniki skupnosti LGBTQI+

Nočna mora, iz katere se ne moreš zbuditi – tako v Coloradu opisujejo večer, ko se je 22-letnik s polavtomatsko puško odpravil v gejevski nočni klub in tam, kot poročajo tuje tiskovne agencije, ubil najmanj pet oseb, 18 pa ranil. "Ves čas mislim, da je samo napaka, da so se zmotili in da je on še vedno živ," pretreseno pripoveduje mama, ki je v sobotnem streljanju izgubila sina. Odzval se je tudi ameriški predsednik Biden, ki je poudaril, da kraji, ki naj bi bili varna zatočišča in prostori sprejemanja, nikoli ne bi smeli postati kraji nasilja, in obsodil kakršno koli nasilje nad pripadniki skupnosti LGBTQI+.