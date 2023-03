Iz Irana poročajo o množični zastrupitvi deklic. Ker se je od novembra in do danes s strupenim plinom zastrupilo že več kot tisoč učenk, ki so imele težave z dihanjem, slabostjo, omotico in utrujenostjo, mnogi Iranci verjamejo, da gre za namerno zastrupljanje, z namenom zaprtja dekliške šole. Po množičnih protivladnih protestih se pojavljajo vse glasnejša ugibanja, ali so zastrupitve deklet neka vrsta maščevanja.