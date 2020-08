MNZ: Slovenci, ki pridejo na mejo sekundo čez polnoč, bodo morali v karanteno

Slovenci, ki se vračajo z dopusta na Hrvaškem, imajo samo še do polnoči čas, da se vrnejo domov brez odločbe o obvezni 14-dnevni karanteni. Kljub temu, da je bilo po popoldanskih podatkih na Hrvaškem še zmeraj okoli 45.000 Slovencev, pa gneče na mejnih prehodih ni bilo. Do največ eno uro so za vstop v Slovenijo morali čez dan čakati potniki na mejnih prehodih Dragonja, Starod, Obrežje, Gruškovje, Zavrč in Jelšane. Na Policiji in Ministrstvu za notranje zadeve pravijo: odpustkov ne bo, Slovenci, ki pridejo na hrvaško-slovensko mejo sekundo čez polnoč, bodo že prejeli karantensko odločbo.

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 02:52 audio-control-play-line Iz SVETA: Gneče na mejnih prehodih ni 01:27 audio-control-play-line Iz SVETA: Nadzor tudi na italijanski in madžarski meji icon-chevron-left icon-chevron-right