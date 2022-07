Mo Farah bo na televiziji razkril skrivnost

Pred televizije se bo posedlo veliko več Britancev kot običajno. Mo Farah, eden najboljših britanskih športnikov, bo v Panorami, najbolj gledani BBC-jevi dokumentarni oddaji, razkril svojo skrivnost. 39-letni Farah, najboljši tekač na dolge proge, osvajalec štirih zlatih olimpijski odličij, namreč ni Mo Farah. Za športnikovo skrivnost sta doslej vedela samo njegova žena in njegov nekdanji učitelj telovadbe. Farah je na Otok prišel nezakonito, star komaj devet let, kot žrtev trgovine z otroki, in ne zakonito s teto in stricem, kot je trdil do zdaj – tudi v življenjepisu.