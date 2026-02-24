Naslovnica
Mobilnost za mnoge vsakdanja bolečina

Ljubljana, 24. 02. 2026 19.54 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Svet na Kanalu A
Zastoji na ljubljanski obvoznici

Skoraj 70 odstotkov vseh dnevnih poti v Sloveniji opravimo z avtomobilom. Ceste so preobremenjene, zastoji so stalnica, parkirišč v naseljih ni. Javni promet deluje skoraj izključno v mestnih središčih, za nekoga s podeželja je praktično nemogoče, da bi se na delo pripeljal z avtobusom ali vlakom. Številnim državam je uspelo javni prevoz obuditi k življenju, znani so načini, kako. A kot da pri nas ni volje, da bi se tega lotili. Raziskava Mediane kaže, da mobilnost vpliva na stres, delo, učenje in kakovost življenja, a kljub temu ostaja na robu predvolilnih debat. Zakaj mobilnost ni med ključnimi temami strankarskih programov? In ali bomo po volitvah še vedno stali v kolonah?

