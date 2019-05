Močan dež zajel Medulin in Rovinj, v Drnišu v nekaj urah padlo 185 litrov dežja

Močno neurje z dežjem in vetrom je danes povzročilo težave tudi pri naših južnih sosedih, še zlasti prebivalcem v nekaterih delih hrvaške Istre. Gasilci so posredovali na območju Medulina, Rovinja in Pulja, kjer je padlo največ dežja, so potrdili v štabu civilne zaščite Istrske županije. Reka Mirna je narasla tik pod raven, ob kateri razglasijo izredne protipoplavne ukrepe.

Do poldneva so v Medulinu namerili 45 litrov dežja na kvadratni meter, s tem da je skoraj 40 litrov padlo med 11. in 12. uro, kar je več kot 60 odstotkov mesečnega povprečja, je poročal meteorološki portal Istramet. Podobno je bilo tudi v Rovinju, kjer je padlo 35 litrov dežja, večinoma med ploho nekaj po 10. uri.