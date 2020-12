Močan potres čutili tudi v Sloveniji. Kakšne so posledice?

V Sloveniji so potres najmočneje čutili v obmejnih krajih, zlasti v Posavju. Razen več poškodb na fasadah zgradb, zvonikih cerkva in dimnikih stanovanjskih hiš druge škode ni povzročil. Jedrska elektrarna v Krškem se je po potresu samodejno zaustavila in je varna, sporočajo iz nuklearke. Po prvem pregledu namreč kaže, da ni utrpela posledic, je sporočil minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. Nekaj škode pa je potres povzročil tudi v poslopju državnega zbora.

