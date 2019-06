Močan potres stresel Indonezijo, čutili so ga v Avstraliji

Območje med indijskim otočjem Tanibar in Papuo Novo Gvinejo je stresel močan potres z magnitudo 7,3. Žarišče potresa je bilo v bandskem morju, na globini približno 208 kilometrov, so sporočili iz ameriškega geološkega zavoda, poroča CNN.

Potres čutili tudi več kot 700 kilometrov stran

Potres so čutili tudi prebivalci avstralskega mesta Darwin, ki leži približno 720 kilometrov od žarišča potresa. Kot so sporočili strokovnjaki, zaradi potresa Avstraliji ne grozi nevarnost cunamija. Prebivalci pa, kot poroča The Guardian, poročajo, da so čutili tresenje stavb in da so zato tudi evakuirali dele mesta. Poročil o škodi sicer še ni.