Močan potres stresel ruski daljni vzhod

Približno 82 kilometrov od obale polotoka Kamčatka na skrajnem ruskem vzhodu v Beringovem morju so zabeležili močan potres z magnitudo 7,5 na globini devetih kilometrov. Oblasti so zaradi tega za obalne predele izdale opozorilo pred cunamijem, a so nato ruski mediji poročali, da nevarnosti cunamija ni.

Najbližje naseljeno območje je vas Nikolskoye na otoku Bering. O morebitni škodi ali smrtnih žrtvah ruski mediji zaenkrat ne poročajo.

Pacific Tsunami Warning Centre je sporočil, da so visoki valovi možni na območju 300 kilometrov od epicentra na obalnih predelih Rusije, medtem ko grožnje za ameriško Aljasko ali Havaje ni. Kasneje je center sporočil, da valovi ne bodo presegali višine enega metra.