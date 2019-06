Močna nevihta Miguel v Franciji terjala tri življenja

Območje Španije in Francije je zajela močna nevihta Miguel. Vetrovi z močjo 147 kilometrov na uro so pred tem zadeli severno Španijo, zdaj pa je nevihta dosegla Francijo.

Umrli trije člani posadke reševalnega čolna

Kot poroča BBC, je ena izmed ribiških ladij ob francoski obali Les Sables-d'Olonne, zašla v težave. Na pomoč se je odzval reševalni čoln, ki se je pri tem približno 800 metrov od obale prevrnil, umrli pa so trije člani posadke."Morje je bilo grozno," je povedal tamkajšnji župan Yannick Moreau. Kot je pojasnil, je bilo na ladji sedem članov posadke, trije pa so umrli: "To je velik šok za nas in velik šok za celo mesto."

Na Nizozemskem zaradi nevihte po naključju odkrili laboratorij za kokain



Za deset območij v Franciji so razglasili oranžni alarm in opozorila glede potencialne nevarnosti. Nevihta je ohromila tudi železniški pogled na zahodu. Nevarnost preti tudi na Nizozemskem.

Močni vetrovi so v četrtek dosegli tudi Nizozemsko obalo, zaradi tega pa so oblasti po naključju odkrile laboratorij za kokain. Medtem ko so posredovali zaradi padlega drevesa na cestišče, so v okolici opazili sumljive moške in zaznali čuden vonj. Policija je sporočila, da je bil laboratorij eden izmed največjih, ki so jih kadarkoli odkrili na Nizozemskem.