Močna turbulenca na letu Air Canada: 'Ljudi je pometalo v zrak'

Kot so opisali vznemirjeni potniki: "Ljudi je odnašalo po letalu. Tiste, ki niso bili pripeti, je dvigovalo v zrak in z glavami so udarjali v strop letala." Kot je za CNNopisal potnik Michael Bailey : "Vse se je zgodilo nenadoma. Veliko ljudi je zadelo strop, potniki so kričali."

Zapeljali v t. i. turbolenco pri jasnem vremenu

Letalo je zapeljalo v tako imenovano turbulenco pri jasnem vremenu (Clear Air Turbulence – CAT). To je najbolj zahrbtna oblika turbulence, ki jo je težko ali nemogoče predvideti. Kot je za Adrijin članek pojasnil kapitan airbusa A320 Iztok Kavčič, gre za vrsto turbulence, ki "se pojavlja na višinah nad 7 km in v jasnem vremenu, od tod tudi ime. Pojavi se v mejnih plasteh med zračnimi masami, ki se z različnimi hitrostmi gibljejo med seboj horizontalno. Izkusimo jo lahko predvsem takrat, ko pihajo močni višinski vetrovi s hitrostjo prek 150 km/h."

Piloti se turbulenci vedno skušajo izogniti, a v primeru CAT-turbulenc je to pogosto nemogoče, saj jih na vremenskih radarjih, s katerimi so opremljena potniška letala, ni mogoče videti. Izogibanje teh je velikokrat odvisno od izkušenj in predpriprav, pa tudi poročil pilotov, ki so leteli pred njimi.

Letalska družba je sicer za potnike po pristanku poskrbela in jih namestila v hotele. "Naša prednostna naloga je varnost naših letov, potnikov in posadke in kot previdnostni ukrep je bilo zdravstveno osebje v pripravljenosti, da preuči stanje potnikov v Honoluluju," je v izjavi za javnost dejal predstavnik za odnose z javnostjo Air Canada.