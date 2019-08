Močno deževje v Istanbulu: poplavljen znameniti Veliki bazar

Turško prestolnico Istanbul je zajelo močno deževje, ki se je začelo v dopoldanskih urah, nato pa samo še stopnjevalo. Povzročilo je poplave, ki so po zadnjih podatkih zahtevale vsaj eno smrtno žrtev. Na območju Unkapani so namreč oblasti našle truplo brezdomca, ki je utonil, poroča BBC.

Poplavljene so številne ulice in soseske Istanbula, med njimi tudi ena glavnih mestnih znamenitosti Veliki bazar - eden izmed najstarejših in največjih pokritih bazarjev na svetu. Fotografije prikazujejo lastnike trgovinic v vodi, ki sega vsaj do kolen.