Močno deževje v Riu de Janeiru zahtevalo vsaj deset smrtnih žrtev

V brazilskem Riu de Janeiru so oblasti razglasile izredne razmere, potem ko je mesto v ponedeljek in torek zadelo močno deževje. V nekaterih predelih mesta je namreč v zgolj 24 urah zapadlo več kot 31 centimetrov dežja. Župan Marcelo Crivella je deževje označil za "neobičajno". Najbolj je prizadet južni in zahodni del mesta, deževje pa naj bi se po napovedih še nadaljevalo. Že sedaj pa velja za eno najhujših neurjih, ki je prizadelo mesto v zadnjih 20 letih.

Poplavljene so številne ceste, neurje je podiralo drevesa. Fotografije in posnetki prikazujejo reševalce do kolen v vodi, ki rešujejo ljudi na poplavljenih cestah in ulicah,

Vsaj deset ljudi je umrlo, med njimi sta tudi dva odrasla in en otrok, ki jih je skupaj z avtom pod seboj pokopal plaz. Šlo naj bi za starejšo žensko s 7-letno deklico in voznika taksija.