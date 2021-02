Model 'ja pomeni ja' - v manj kot enem dnevu zbral že petino potrebnih podpisov

Igralka Mia Skrbinac je dva tedna po tem, ko je javno spregovorila o spolnem nadlegovanju profesorja, ki naj bi trajalo med letoma 2014 in 2016, na Univerzi v Ljubljani vložila prijavo spolnega nadlegovanja. Zdaj je znano, da gre za igralca in profesorja Matjaža Tribušona. Kako sprejemamo spolno nadlegovanje in nasilje pri nas? To, kako definiramo posilstvo, je zastarelo in potrebno redefinicije po modelu 'ja pomeni ja', menijo na Inštitutu 8. marec, kjer so začeli z zbiranjem overjenih podpisov na upravnih enotah. Vsaj 5.000 jih morajo zbrati v 60 dneh.