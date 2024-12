Moderni cirkus: veliko več kot nastop živali, klovnov in požiralcev ognja

Te dni se pri nas mudi eden najboljših sodobnih cirkusov na svetu Cirque du Soleil, ki s svojimi predstavami že vrsto let navdušuje številne ljubitelje cirkuške umetnosti. In kaj danes sploh predstavlja cirkuška umetnost? Večina cirkus še vedno povezuje z nastopi z živalmi, klovni in požiralci ognja, a je moderen cirkus daleč od tega. Temelji predvsem na artistih in njihovih veščinah, predstave pa so popolnoma enakovredne vsem drugim oblikam odrskih umetnosti.