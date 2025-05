Moderni prisluškovalci narave

Deževalo je kot iz škafa. Z avtomobilom sem se vzpenjala po zavitih cestah in brezpotjih in v vasi Kališovec sredi krških hribovij končno zagledala svoj cilj. Na prvi pogled sicer opuščeno kmetijo, ki pa je z vsakim korakom bližje začela govoriti povsem drugačno zgodbo. Stoletna kmetija je namreč pred tremi leti postala dom Aljaža Plankla in Katje Koncilja, ki ju druži ljubezen, tudi do narave, do njenih obnovitvenih zmožnosti in do zdrave hrane. Aljaž je nekakšen moderni hlapec, ki je znanje in izkušnje več let pilil na kmetijah in svoje znanje predajal naprej. Katja je strokovnjakinja s področja agrikulture in okolja, ki se je po študiju prehranske nevroznanosti v tujini vrnila domov, spoznala Aljaža in se pridružila podjetju Naj raste. Tega sta pred leti ustanovila Aljaž in njegov somišljenik Danijel Motaln, strastni gozdar in naravovarstvenik. In sicer ker sta želela ljudem vzbuditi globji stik z naravo, pa da bi bili aktivnejši tudi v smeri prehranske varnosti in regeneracije okolja.

Radodarna (ne)ukročena divjina

Kljub dežju smo se odpravili na sprehod po posestvu. Zdelo se mi je, da se sprehajam po precej zaraščeni divjini, kjer vse raste nekako neurejeno. Jasno, saj je pomlad in vse poganja v svojem brezglavem divjanju, sem si mislila. A ko sem prišla bližje, sem videla, da ima ta neurejenost pravzaprav točen namen in da prav vse stoji in raste tam s točno določeno nalogo. Ker nekatere rastline rade rastejo v sožitju z drugimi, druge ne, ene imajo raje sončno stran, druge ne itd.. Zaenkrat še zelo mlada drevesna stebelca so bila posajena v pravih razmakih, in vsa tako raznovrstnih imen, da sem na koncu preštela nešteto njihovih plodov, ki jih bosta lastnika lahko pobirala skozi celo leto.

"Seveda!" je mojim mislim odgovoril Aljaž, "tudi pozimi je tu ogromno različnih gomoljnic, pa korenovk, pa na kakšnem drenu se zna kakšen sadež zaradi mraza še bolj omedit." Zanimivo. Zakoračila sem v travo. Pazi, tu raste bršljanasta grenkuljica! me opozori Katja ob mojem nevednem koračenju po visoki travi. Zazrem se v tla, pa vidim le regratove liste, dva pokončna šparglja, ki silita v nebo in ogromno zaplato plevela. "Ja, veliko ljudi to odlično pokrovno rastlino jemlje kot plevel. A je zdrava in užitna," mojim vprašujočim očem, kje vendar je ta bršljanka, odgovori Katja. Stlačim si jo v usta. Malo se delam, da mi je všeč. Dajem rastlini priložnost. Potem pa si le priznam. Očitno moje brbončice krebuljico tretirajo kot okus po kozi. "Ja, morda je res specifičnega okusa," me potolaži Katja. A kozjo teorijo okusa zaznavajo le moji končiči. Vsaj tako so trdili vsi ostali prežvekovalci s kupom zelenih listov v ustih. Če ne drugega smo pa vsi izgledali kot koze. Okus sem si hitro popravila s sladkim surovim špargljem, pa še malo regrata čez. Zanimivo, naredili smo le nekaj korakov, pa sem že spravljala v želodec darove narave. "Drugo leto bodo obrodili tudi ti lešniki," mi pokaže Katja mešani nasad grmovnic.