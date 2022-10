Modra družina močnejša za 127 novih policistov

Od četrtka naprej bo Slovenska policija močnejša in učinkovitejša, saj v njihove vrste prihaja še dodatnih 127 policistov. Kandidati in kandidatke so po dveh letih šolanja zaprisegli, da bodo svoje naloge opravljali vestno in odgovorno. S tem so se pridružili skoraj 5800 uniformiranim slovenskim policistom. Čeprav jim radi rečemo kar možje v modrem, pa ne smemo pozabiti, da je med njimi tudi dobrih tisoč žensk. V policiji se veselijo in vabijo prav vsakega, ki bi ga to delo veselilo, saj kadra še vedno primakuje, je povedala ministrica za notranje zadeve Tatjana Bobnar.