Bančne račune smo zaradi praznikov izpraznili, novoletne zaobljube so že srečale svoj konec, za nameček pa je zunaj še temačno in mrzlo. Vse našteto je pod vplivom polne lune, drugih retrogradnih nebesnih teles in še seveda epidemije pripeljalo do otožnega ponedeljka, najdepresivnejšega dne v letu. Kako smo ga občutili Slovenci?