'Moj oče je Nemec': strokovnjaki ugibajo o Trumpovem mentalnem zdravju

Predsednik ZDA Donald Trump je spet napačno trdil, da je njegov oče rojen v Nemčiji. Trump je to trditev povedal, medtem ko je kritiziral Angelo Merkel , ker Nemčija po njegovih besedah, ne plačuje pravičnega deleža v zvezi Nato. "Spoštujem Angelo in spoštujem Nemčijo. Moj oče je Nemec, je bil Nemec, rojen v krasnem nemškem mestu, tako da imam zelo pozitivne občutke do Nemčije," je izjavil na včerajšnji novinarski konferenci z generalnim sekretarjem zveze Nato.

Trumpov oče rojen v New Yorku

Trumpov oče Fred Trump je bil nesporno rojen v New Yorku, tuji mediji so kot dokaz že večkrat objavili njegov rojstni list. Je pa res, da je bil njegov dedek Friederich Trumprojen v nemški vasi Kallstadt. Kot pojasnjuje nemški zgodovinar, je ta leta 1885 migriral v ZDA, da je pobegnil pred revščino. Potem se je leta 1901 vrnil v Nemčijo, se zaljubil v Elisabeth Christ in se vrnil v ZDA. Leta 1905 sta se želela vrniti v Nemčijo, a jima je Nemčija prepovedala vrnitev, zato sta se na ladji vrnila v ZDA. Christova je bila ob vrnitvi tri mesece noseča s Fredom Trumpom, ki se je rodil v New Yorku.

Strokovnjaki ugibajo o njegovem zdravstvenem stanju

Trumpova zmedenost z dejstvi in uporabo besed, vključno s tem, da trdi, da je njegov oče Nemec, zaposluje tudi strokovnjake za mentalno zdravje. Ti, kot poroča Huffpost, ugibajo, da bi lahko to bili znaki zgodnje demence in upadanja kognitivnih sposobnosti.

Profesor psihiatrije na univerzi Yale Bandy Lee, je prepričan, da Trump potrebuje zdravniški pregled. "Mislim, da kaže znake zgodnje demence. Stanje se le poslabšuje," pa pravi klinični psiholog John Gartner. Čeprav oba priznavata, da tega ne moreta trditi zagotovo, saj predsednika nista strokovno pregledala, Gartner pravi, da je dokaz 'vsak dan pred našimi očmi'.