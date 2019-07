'Moj sin je prestrašen, ker je gledal, kako tepejo njegovo mamo'

Kot opisuje, je bil razlog za napad hranjenje vaških mačk. Neznanci so jim namreč pod njihovo hišo nastavili hrano, te pa so potem povsod naokrog pustile iztrebke. "Ko sem vse skupaj počistila, sem napisala list, da naj tisti, ki jih hrani, to počne pri sebi. Gospa je na ta list odreagirala tako, da je prinesla kupe hrane. Ko sem to videla, sem hrano samo odnesla stran, nisem pa pričakovala, da me bo ob vračanju nazaj od smeti napadla. Brez da bi ji karkoli naredila, jo užalila, me je fizično napadla, ob tem pa ji je pomagal njen mož, tako da sta me v bistvu oba brutalno pretepla."

"Gre za dva problematična zakonca, ki sta v sporu z vsemi vaščani v vasi, tudi s svojo družino. Mi pa smo njuni prvi sosedje, žal. Tukaj živita že deset let, mi pa imamo tukaj počitniško hišico že več kot 40 let. Ob vsakem stiku dejansko delata probleme vsem, do sedaj smo jih zelo uspešno ignorirali," razlaga 43-letna Slovenka.

Sogovornica je nato v nadaljevanju takoj poklicala policijo, celotna zgodba pa se pri tem ni zaključila."Prišla sta mlada policista, ki sta mene in člane moje družine prepričevala, da je brez veze, da sploh vložimo prijavo, ker so kazni na Hrvaškem tako zelo nizke, da na storilca tega dejanja ne bodo imele nekega vpliva. Zelo sta se trudila, da bi me prepričala, zato sem morala močno vztrajati, da sem na koncu to naredila. V resnici na koncu kot žrtev ostaneš sam. Sama imam srečo, da mi je ob strani stala družina – ko se je napad zgodil, so takoj prihiteli brat, oče, dva soseda, tako da sem imela vsaj ta občutek varnosti."

Sodnica pritiskala, da bi priznala sokrivdo

Kot smo že poročali, sta dogodek opazovala tudi desetletna dečka – eden od njiju je bil tudi sin napadene. "Ves čas sta opazovala dogajanje, potem pa sta se zaprla v hišo in poskušala poklicati policijo. Moj sin je seveda bolj prestrašen, ker je gledal, kako tepejo njegovo mamo, ne želi si več ostati tukaj."

Ker so po dogodku zoper vse tri udeležence sprožili prekrškovni postopek, se je morala najprej zglasiti na Policijski postaji na Krku, zaslišala pa jo je tudi sodnica za prekrške."Zelo zanimivo je, da je tudi sodnica danes pritiskala na to, da priznam soodgovornost pri dejanju. Onadva sta glede na to, kako sta manipulativna, za dejanje okrivila mene, da sem jaz tista, ki sem ju napadla. Ampak od obeh sem manjša za dvajset oz. trideset centimetrov. Najbrž je jasno, da se majhna, kot sem, nisem spravila na dve osebi,"je povedala 43-letnica, ki je v napadu utrpela tudi lažje telesne poškodbe."Boli me celo telo, predvsem sem popraskana po zgornjem delu telesa. Vidi se, da sem bila pretepena. Kar je povzročilo velike bolečine, je približno 100 udarcev od obeh dveh in to, da me je gospod res močno vlekel za lase v vse smeri. V bistvu me od tega boli cela hrbtenica, predvsem vratni del. Močno upam, da bodo to vse poškodbe, ki ne bodo imele večjih posledic. Trenutno je bolj v ospredju ta psihični moment, da te je ves čas strah – ta del je hujši, še najbolj za otroke."

Če bi priznala soodgovornost, bi bil postopek zaključen. "Predvidevam, da bi to pomenilo finančno kazen na obeh straneh, ampak seveda ne morem priznati nečesa, česar nisem naredila, tako da se bo ta postopek verjetno še vlekel nekaj časa."Sodnica je izdala prepoved približevanja, a kot opozarja sogovornica, se glede na to, da gre za strnjeno naselje, kjer hiše stojijo tik ena ob drugi, težko povsem izognejo drug drugemu.

Edina svetla točka je bil slovenski policist

V luči vsega, kar se je dogajalo po napadu, pa je izrazila razočaranje nad hrvaško policijo. "Naša celotna družina je zelo razočarana nad ukrepanjem policije. Res je bilo treba zelo vztrajati z njimi. Potem ko se ti kaj takšnega zgodi, je to samo še en travmatski dogodek več," je poudarila.

Napadena 43-letnica je dobila tudi pomoč slovenskega policista, ki v času vrhunca turistične sezone pomaga hrvaškim kolegom na Krku."Z njim smo se srečali na policijski postaji. On je bil edina svetla točka, ampak dejstvo je, da ne more vplivati na izvedbo celotnega postopka. Na policijski postaji je sedel zraven, poslušal, mislim, da ima tukaj predvsem vlogo tolmača, ampak sama te pomoči nisem potrebovala, ker dobro govorim hrvaško. On je bil pravzaprav edini, ki je bil precej sočuten, vsi ostali so se vedejo pač tako, kot da je vse to za njih običajno in če nekdo trpi, je to nekaj, kar oni vidijo vsak dan in ni ravno popsluha. Sem jih prosila, naj bodo malo bolj sočuitni, sploh do otrok, do katerih so bili zelo nesramni."

Ves dogodek sta opazovala tudi dva turista, zaradi katerih sta napadalca tudi prenehala z nasiljem."Policiste sem sama osebno prosila, da od njiju vzamejo izjavo o tem, kaj sta videla. Sodnica tega ni bila pripravljena narediti, ker so to tujci in bi bilo zanjo to prezahtevno. Sama upam, da ko bodo izjavo dobili, da se bo izkazalo, da sem bila sama 100-odstotno žrtev napada in nisem soodgovorna za dogodek."

Včeraj smo med drugim poročali tudi o tem, da naj bi hrvaška policija Slovenki preprečevala odhod iz države, kar je hrvaška policija za naš portal zavrnila. "Poudarjamo, da hrvaška policija Slovenki ni onemogočila zapustitve Republike Hrvaške," so zapisali.

Povsem drugačno zgodbo pa je danes predstavila napadena Slovenka. "Policisti so mi na licu mesta rekli, da če grem v prijavo, ne smem zapustiti Hrvaške. Sama pa sem jim zatrjevala, da bom v prvi vrsti poskrbela za svojo varnost in se bom glede tega odločala torej samo in izključno na podlagi vprašanja varnosti. Povedala sem, da bom dosegljiva na telefon in da me lahko kadarkoli pokličejo, ko se bo postopek nadaljeval. Ne vem, ali so med seboj slabo obveščeni, saj eden govori eno, drugi spet drugače, ali pa je bil to spet še en poskus, da bi me prepričali, da se ne odločim za prijavo,"zaključi sogovornica.