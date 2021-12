Srečamo se z dvema mladima ženskama, ki sta sta bili zaradi bolezni čisto na dnu. Njuni zgodbi sta le dve od 2020 zgodb družin, ki jim je letos pomagala Veriga dobrih ljudi. Tako, kot so se kopičili neplačani računi, so se poglabljale njune skrbi. "Moja bolezen je prišla čez noč, takrat se je vse spremenilo in nismo vedeli, kako naprej," pravi mlada mama, ki je prejela pomoč. "Imela sem 3000 evrov dolgov. Samo v položnicah, v neplačanih najemninah, neurejeno zdravstveno zavarovanje," pa pravi druga.

Diagnozi obeh sta bili strašljivi. Prva tumor na možganih, druga Hodgkinov limfom, njuni družini sta bili na tleh, vendar so, ko je bilo najhuje, izvedeli za Verigo dobrih ljudi. "Poklicali smo tja in poslali e-mail, nato so nam rekli, da se oglasimo. Zelo prijazna gospa Živa nas je sprejela in poslušala našo zgodbo. Osebno me je spoznala in pogledala vse moje zdravniške dokumentacije, nato je rekla, da gremo dalje," pravi prva sogovorka. "Brez njih bi bila z odraslo hčerko na cesti, s psom deložirana, najbrž še vedno bolna. Takrat me je še povezala s finančnim svetovanjem," še pravi druga.

Najtežje si je priznati, da potrebuješ pomoč, pravita pogumni ženski, a ko si enkrat priznaš in ko ti pomagajo tako plemeniti ljudje, je vse lažje, dodata. "Veriga dobrih ljudi je meni veliko pomagala, vse od takrat, ko smo stopili v tisto stavbo. Po pogovoru z gospo v živo, se nam je spremenilo na boljše, celo jaz sem se počutila tako, da lahko naredim marsikaj," pravi sogovorka.

"Vem, da je zelo težko si priznati, da ne moreš napolniti hladilnik za otroka, ali pa, da sedaj nimaš plače, še posebej, če si jo imel celo življenje. Mislim da je to veliko težje nekomu, ki je imel vse urejeno, kot pa nekomu, ki je navajen imeti vse neurejeno in je nato treba zaprositi za pomoč," dodaja sogovorka.

Življenje se jima je spremenilo

S pomočjo verige dobrih ljudi sta se dvignili kot feniks iz pepela, se pozdravili in začeli znova sestavljati svoji življenji. "Moje zdravstveno stanje, tudi psihično, se je izboljšalo od takrat, ko je Veriga dobrih ljudi prišla v naše življenje," pravi ena izmed sogovork. "Veriga dobrih ljudi to naredi zelo celovito – od tega – ali otroci potrebujejo podporo v šoli, imajo psihične težave, da nekdo ne zna z denarjem in rabi finančno svetovanje ali so mogoče to kakšni stari dolgovi, ki se jih da urediti pa jih nikoli nisi znal urediti na ta način," še dodaja.

Ko si na dnu, spoznaš, da ti včasih prej kot prijatelj ali sorodnik pomaga popolni tujec, ki začuti tvojo bolečino in prav v tem je bistvo Verige dobrih ljudi, saj je močna toliko, kot je močan njen najšibkejši člen. In ti zgodbi, kot mnoge druge, so dokaz, da lahko skupaj spreminjamo svet na bolje.