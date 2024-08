'Moji kupci so bili iz vseh družbenih slojev, od brezdomca do kirurga'

36-letni Štajerec je v zaporu že drugič, tokrat zaradi oboroženega ropa. "Iskreno, potreboval sem denar. Pri prvem ropu me niso našli, pa sem še naredil enega. In so me na žalost našli. Zdaj služim svojo kazen," pravi. Od tega je prestal že dobro polovico. A obiskali smo ga zaradi njegove prve zaporne kazni, ko je bil pri 25 letih zaradi trgovanja z mamili obsojen na pet let zapora. Prodajal je heroin in kokain na drobno na ulici in povedal, da skozi njegove roke niso potovale velike količine, le tja do 50, 100 gramov, ki jih je drobil na manjše doze za svoje kupce. "Imel sem še par svojih odjemalcev, ki so jemali po 20, 30 gramov."

Kako človek pade v to? "Mi smo se začeli drogirati iz dolgčasa. Najprej smo travo kadili, potem pa smo začeli eksperimentirati. Takrat sem bil star med 20 in 22 let." Ob pogovoru so na dan privreli njegovi občutki krivde zaradi domačih. "Meni je vroče, živčen sem, jaz imam slabo vest zaradi tega. Prizadel sem jih s tem. Zdaj, ko sem to spet naredil, sem jih zelo prizadel. Z očetom sem se skregal, ker sem bil preveč pameten, pa nisem hotel več delati za njega. Ker sem bil svojeglav. Potem pa se začneš zadolževati, potrebuješ denar."

Vedel je, kako pogubna so mamila, pa jih je vseeno prodajal drugim. "Ko to delaš, iskreno povedano, ne razmišljaš. Meni je bilo vseeno, tisti trenutek sem samo gledal na denar in korist."

Ni jih pa nikoli prodal mladoletnikom, česar ne morejo reči vsi dilerji. Kot nam je povedal danes 18-letni nekdanji odvisnik, mu pri 15 letih ni bilo težko priti do nobene droge, tudi heroin so mu prodajali. "Večinoma se za starost ne sprašuje. Očitno sem bil mladoleten, ampak se gre tu izključno za zaslužek. V dilerjevih očeh nisem bil 15-letnik, ampak bankomat."

"Moji kupci so bili iz vseh družbenih slojev in poklicev," mi je zaupal 36-letnik iz celjskega zapora."Od uličarja, po domače povedano brezdomca, pa do kirurga. Ni razlike, kdo si, kaj si. Marsikdo se že drogira. Sploh kokain je že tako pogost kot trava."

Težko si je predstavljati, a njegova stranka je bil celo neki srčni kirurg, ki ga je za kokain prosil tudi tik pred operacijo srca. "Rekel mi je, naj pridem, ker ne more operirati. Potem pa je vzel in je operiral normalno." A delal je pod vplivom kokaina tako kot mnogo njegovih odjemalcev. "Od prevoznikov, direktorjev na upravnih enotah, poštarjev, čistilcev do socialnih ljudi in nogometašev." In ljudje naj bi delovali pod vplivom drog popolnoma vsakdanje. Ne boste jih prepoznali takrat, mi pove: "Veste, kdaj ga lahko vi prepoznate? On bo čuden, ko bo trezen. Takrat vidiš, da je človek drugačen."