'Mojzes bi rekel - pustite mojemu ljudstvu, da gre'

Johnson je že tako razgreto politično ozračje na Otoku, ki ga je v zadnjih dneh zaznamovala predvsem preložitev brexita in množični shod tistih, ki zahtevajo nov referendum, še dodatno razgrel s kolumno za Daily Telegraph - za katero naj bi po poročanju theneweuropean.co.uk prejemal kar okoli 300.000 evrov.

Zapisal je, da so Britanci "žrtve ponižanja", ker so "EU dovolili, da določi datum njihovega lastnega odhoda". "EU je tista, ki zdaj postavlja pogoje, zahteva še tretje glasovanje".

Tarča Johnsonove jeze je premierka Theresa May. "Morala bi opustiti sporazum, iti nazaj v Bruselj, postativi pogoje, ki so sprejemljivi tako za podpornike kot nasprotnike brexita," meni Johnson, ki je očitno v nekaj mesecih po prenehanju ministrske funkcije pozabil, da je to lažje reči kot storiti.

Zdaj se celo strinja s podaljšanjem "odhajanja" do leta 2021, če je to potrebno. "Čas je, da se deluje v duhu Mojzesa v času eksodusa in reče faraonu v Bruslju - pusti moje ljudstvo, naj gre,"dramatično nadaljuje Johnson.

Kritiki so ob prispodobi iz Biblije seveda skočili pokonci. Izraelci so bežali pred suženjstvom, so ga opomnili. Veliki Britaniji nihče ne preprečuje odhoda, pravzaprav so imeli Britanci postavljen datum, ko bi lahko odšli - pa so sami prosili za podaljšanje.

Spet drugi pa so Johnsona vprašali, kaj pravzaprav napoveduje s takšnimi pozivi. "Ali nas vabi, da štirideset let po odhodu tavamo v puščavi?" so se spraševali tisti, ki poznajo zgodbo o tem, kako je ljudstvo po odhodu brezciljno tavalo, častilo malika, številni pa so umrli, preden so dosegli obljubljeno deželo.

Medtem ko so bili odzivi na Johsonovo pisanje brutalni - pa ne prvič, preden je navdih iskal v Svetem pismu, se je namreč med drugim primerjal s Churchillom, pa se nadaljujejo realne (politične) težave Britancev.

Bitanski poslanci naj bi namreč ta teden še tretjič glasovali o ločitvenem sporazumu. Vrstijo pa se tudi pozivi k odstopu Mayeve, a ne manjka niti tistih, ki jih skrbi, da bi to državo pahnilo v še večji kaos. V Bruslju medtem ocenjujejo, da je vse bolj verjetno, da bo Združeno kraljestvo 12. aprila Evropsko unijo zapustilo brez dogovora.