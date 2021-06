Policisti in kriminalisti so ugotovili, da je molotovko v hišo občinske svetnice stranke LMŠ v Črnomlju vrgel 17-letnik iz Črnomlja. Le nekaj dni pred tem je molotovko preizkusil v bližini domačega dvorišča in to tudi posnel. Dogodek po trditvah Policije ni imel politično obarvanega ozadja, pač pa je šlo za medvrstniško nasilje.

