Monsanto mora paru, ki je zbolel za rakom, plačati milijardno odškodnino

Sodna zmaga para Pilliod sledi že dvema podobnima sodnima primeroma družin, ki so tožile podjetje zaradi herbicida Roundup – najpogosteje uporabljenega herbicida na svetu, ki so ga raziskovalci povezali z nastankom raka NHL. Dewayne Johnson , nekdanji vzdrževalec na šoli, ki je zbolel za smrtno nevarnim rakom, je podobno zmago na sodišču dosegel lansko leto in prejel 289 milijonov dolarjev oziroma slabih 260 milijonov evrov odškodnine, medtem ko je Edwinu Hardemanu , ki je Roundup uporabljal na svoji posesti, sodišče prisodilo 80 milijonov dolarjev oziroma 71,4 milijona evrov , poroča The Guardian.

Sodišče je v vseh primerih med drugim odločilo, da ameriški proizvajalec semen in herbicidov ni storil dovolj za opozarjanje uporabnikov o škodljivih posledicah herbicida, ki med drugim vsebuje sporni glifosat in tako povzroča raka, Monsanto pa je s tem ravnal malomarno. Sodni postopki pa so razkrili tudi interne dokumente podjetja, ki naj bi jasno kazali, da je podjetje "ustahovalo" znanstvenike več let in pomagalo napisati raziskavo, ki je zagovarjala varnost glifosata. Tako Bayer kot Monsanto sicer vztrajata, da je Roundup varen za uporabo. "Monsanto nikoli ni imel nobenega interesa, da bi ugotovil, ali je Roundup res varen," je po sodbi dejal eden izmed odvetnikov Pilliodovih. "Namesto, da bi vlagali v znanost, so vlagali milijone v napade na znanost, ki je ogrožala njihovo poslovno agendo."

Zadnja odškodnina je daleč najvišja in bo tako še povišala pritisk na Bayer, kateremu je po odločitvi sodišča že padla vrednost delnic. Prav tako pa se sooča s podobnimi tožbami več tisoč ljudi, ki so zboleli za rakom NHL, tistih, ki so raka preživeli, in družin, ki so svoje bližnje izgubile zaradi NHL. Vseh primerov naj bi bilo več kot 13.000.

Bayer je v izjavi za javnost po sodbi dejal, da je "razočaran" nad odločitvijo sodišča ter napovedal pritožbo.