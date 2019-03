Monsantov herbicid prispeval k raku tožnika

"Namesto tega je iz dejanj Monsanta jasno, da ga ne skrbi, ali njegov proizvod povzroča raka, ampak se raje osredotoča na manipulacijo javnega mnenja in spodkopavanje vsakogar, ki sproži legitimna vprašanja," sta povedala odvetnika.

Hardemanova odvetnika Aimee Wagstaff in Jennifer Moore sta sporočila, da se bodo v drugi fazi tožbe osredotočili na predstavitev dokazov, da Monsanto ni imel odgovornega in objektivnega pristopa do varnosti svojega izdelka roundup.

Sojenje gre zdaj v drugo fazo odločanja, ali je Monsanto zaradi svojih dejanj odškodninsko odgovoren. Monsanto je prodajal roundup po svetu več kot 40 let, odločitev porote v Hardemanovem primeru pa je druga takšna proti Monsantu v letu dni.

Porota se je odločala, ali je glifosat, ki ga okoljevarstveniki že več let povezujejo z rakom, bistveno prispeval k Hardemanovemu raku. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) snov uvršča na seznam "verjetno rakastih", ameriška Agencija za zaščito okolja (EPA) pa ne.

Podobno odločitev porote je lani avgusta na državnem kalifornijskem sodišču dobil nekdanji vrtnar ali hišnik Dewayne Lee Johnson, ki umira za rakom. Porotniki so soglasno ugotovili, da je Monsanto glede roundupa deloval zlobno. Monsantu so naložili 289 milijonov dolarjev odškodnine, kar so sodišča pozneje znižala na 78,5 milijona dolarjev.

V tožbi ne gre več za Monsanto, saj je ameriško podjetje lani prevzel nemški Bayer, ki plačuje za Monsantove grehe. Bayer se je pritožil tudi na znižano odškodnino državne kalifornijske porote. Odvetniki Bayerja/Monsanta so trdili, da roundup ni povzročil raka pri Hardemanu in da naj bi bil glavni dejavnik njegovo obolenje za hepatitisom C. Vztrajajo, da je znanost potrdila, da herbicidi na osnovi glifosatov ne povzročajo raka.

Hardemanov primer ima lahko ogromne posledice za nemško podjetje, saj je na istem zveznem sodišču pristalo že 760 podobnih tožb.