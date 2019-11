Morales trdi, da ga nameravajo aretirati: To je državni udar

"Izjavljam svetu in prebivalcem Bolivije, da je predstavnik policije javno sporočil, da ima navodila za izvršitev ukaza, da se me nezakonito prime," je tvitnil Morales.

Tudi konservativni opozicijski voditelj Luis Fernando Camacho je dejal, da naj bi se pripravljala aretacija Moralesa. "Vojska je odvzela njegovo predsedniško letalo, on pa se skriva v Chapareju. Prihajajo ponj," je dejal.

A načelnik policije Vladimir Yuri Calderon je za nacionalno televizijo zatrdil, da takega ukaza ni. Prav tako je zatrdil, da ne nameravajo prijeti nobenega od ministrov iz Moralesove administracije.

Prijeta sta bila le predsednica volilne komisije Maria Choque Quispe in njen namestnik Antonio Costas, je sporočila policija. Skupno naj bi bilo prijetih 25 vodilnih predstavnikov lokalnih volilnih oblasti, ki jim očitajo vpletenost v volilne nepravilnosti.

Morales je v svojem odstopnem nagovoru sicer izrazil upanje, da bo to pomirilo proteste. Ti so izbruhnili pred tremi tedni po spornih volitvah, na katerih je Morales sumljivo zmagal že v prvem krogu. Morales je po navedbah aktualne volilne komisije na volitvah prejel 47,08 odstotka glasov podpore, njegov glavni tekmec Mesa pa 36,51 odstotka. Dosedanji predsednik je osvojil več kot 40 odstotkov glasov in drugouvrščenega tekmeca prehitel za 10 odstotnih točk. Tako je za las zmagal že v prvem krogu ter osvojil četrti mandat, a številni ne verjamejo, da je to resničen volilni rezultat.V protestih so sicer umrli najmanj trije ljudje, več kot 300 pa jih je bilo ranjenih.

Vendar zaenkrat nič ne kaže, da bi se protesti umirjali. Protestniki so v nedeljo napadli in zasedli venezuelsko veleposlaništvo v La Pazu, potem ko je venezuelski predsednik Nicolas Maduro - velik zaveznik Moralesa - nedeljske dogodke v Boliviji označil za državni udar. Moralesa so sicer podprli tudi v Kubi in Argentini, Mehika pa mu je celo ponudila azil.