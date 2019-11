Morales v Mehiko, pravi, da se bo 'vrnil z več moči'

Mehiški zunanji ministerMarcelo Ebrard je odločitev, da Moralesu podelijo politični azil, naznanil na novinarski konferenci, na kateri je dogodke v Boliviji označil za udar, saj da je bila v odstop Moralesa vpletena vojska. Kasneje je Ebrard potrdil, da se je Morales že vkrcal na mehiško vladno letalo.

Prvi domorodni predsednik Bolivije Morales je v nedeljo po pritisku vojske odstopil s položaja, potem ko so v državi izbruhnili protesti zaradi nepravilnosti na zadnjih volitvah, na katerih je Morales sumljivo zmagal že v prvem krogu. Morales je po navedbah volilne komisije na volitvah prejel 47,08 odstotka glasov podpore, njegov glavni tekmec pa 36,51 odstotka. S tem je osvojil več kot 40 odstotkov glasov in tekmeca prehitel za 10 odstotnih točk, kar je pomenilo tesno zmago v prvem krogu in četrti predsedniški mandat, a številni so prepričani, da je šlo za "manipulacijo z voljo ljudi".