Moravški župan: Vzorčenje vode pokazalo katastrofalne rezultate

Nov moravški župan je ob nastopu funkcije pozval državo, naj preveri kakovost tal v njihovi občini, češ da Termit tja zakopava odpadke. Minister za okolje je najel strokovnjake in ti so odvzeli vzorce pod nadzorom civilne iniciative in podjetja Termit. Ker bodo rezultati te raziskave šele junija, je Milan Balažic kar sam poskrbel za vzorčenje vode in rezultati so, kot pravi, katastrofalni.