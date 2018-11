Morebitna naslednica Merklove: Naslednik vedno stoji na ramenih svojega predhodnika

Generalna sekretarka nemških krščanskih demokratov (CDU) Annegret Kramp-Karrenbauer velja za eno od kandidatov za vodjo stranke po odhodu kanclerke Angele Merkel . Danes je predstavila svoje načrte za prihodnost stranke in se pri tem, po poročanju nemških medijev, nekoliko oddaljila od sicer tesne zaveznice Merklove in dejala, da nekega obdobja ni mogoče poljubno nadaljevati, ga pa tudi ni mogoče razveljaviti. "Vsako obdobje ima svoje izzive," je poudarila. Dodala je, da "naslednik vedno stoji na ramenih svojega predhodnika" in da je odločilno, kaj naredi novega in kaj naredi bolje.

Deželna podružnica CDU v Posarju je Kramp-Karrenbauer medtem danes uradno imenovala za kandidatko za predsednico CDU. 56-letna Kramp-Karrenbauerjeva je po sedmih letih na položaju ministrske predsednice Posarja februarja prevzela položaj generalne sekretarke CDU.

Kdo so še kandidati?

Merklova je prejšnji teden potrdila, da na decembrskem kongresu stranke ne bo ponovno kandidirala za vodjo Krščanskih demokratov (CDU) in da bo vodila vlado še do izteka mandata leta 2021. Poleg Kramp-Karrenbauerjeve so kandidaturo za vodenje CDU napovedali še zdravstveni minister Jens Spahn, nekdanji vodja skupne poslanske skupine unije v bundestagu Friedrich Merz in več manj znanih kandidatov.

Nemški časnik Spiegel ocenjuje, da so v primeru zmage Kramp-Karrenbauerjeve možnosti slednje za obstanek na čelu vlade dobre. Če pa bo vodenje stranke prevzel kdo od drugih kandidatov, ki sta kritika Merklove, pa bi se "lahko njeno vodenje vlade hitro končalo".

Javnomnenjska raziskava, objavljena v ponedeljek, je pokazala, da več kot 60 odstotkov članov CDU podpira, da bi stranka po odhodu Merklove nadaljevala njeno sredinsko politiko.

Uradno so za kandidata predlagali tudi že Merza in sicer lokalni odbor stranke v Fuldi, kot so potrdili danes. Medtem pa Spahn še ni uradni kandidat. Oba naj bi sicer za kandidata imenovala njuna lokalna odbora v soboto.