V novo naselje pride trgovski potnik, ki prodaja specialne sesalnike.

Pozvoni pri prvi hiši in vrata mu odpre mlada, čedna ženska. - Dober dan, gospa. Prodajam najnovejše modele sesalnikov za mokro in suho sesanje. Povem vam, čudežni stroji, verjemite. Ženska sploh ni prišla do besede, ko je možak v predsobi že potresel kečap, polil sok, iz vrečke stresel pasji kakec, na vse skupaj zlil jogurt, potem pa vse potresel s kilogramom moke. Ženska se je zgrozila. Trgovski potnik pa jo je pomiril: - Gospa moja, ne razburjajte se. Če sesalnik ne bo te svinjarije popolnoma očistil, jo bom pojedel. - Ali naj vam prinesem žlico? - Zakaj? - Naselje še gradijo in še vedno nam niso priključili elektrike.