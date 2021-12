Morilca iz Gerečje vasi, ki je moril lanski božič, doletela dosmrtna kazen

Drevenšek je lani na božični dan najprej z nožem večkrat zabodel svojo nekdanjo partnerico, nato pa se s tem istim nožem odpravil še v hišo njenih staršev. Taščo je zabodel in porezal 25-krat, tasta pa 13-krat, in to vpričo njegovega 4-letnega sina, ki je bil takrat v varstvu pri starih starših. Otrok je kričal in ga prosil, naj preneha, a Drevenška niti to ni ustavilo. Tudi ob izreku dosmrtne kazni čustev ni kazal, bistveno bolj vroče pa je bilo dogajanje zunaj sodišča.

