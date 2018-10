Morilcu bolgarske novinarke grozi dosmrtni zapor.

Truplo 30-letne televizijske novinarke so našli v parku v njenem rojstnem mestu Ruse 6. oktobra. Tri dni po umoru so omenjenega 20-letnika prijeli v nemškem mestu Stade, kjer je bil pri mami. Nemčija ga je nato v sredo izročila Bolgariji.

Bolgarsko tožilstvo v mestu Ruse je 20-letnega Bolgara Severina Krasimirova danes obtožilo za umor in posilstvo bolgarske preiskovalne novinarke Viktorije Marinove . Sodišče mu je odredilo pripor do začetka sojenja, pred začetkom obravnave pa je obtoženec novinarjem na sodišču priznal, da je kriv. "Da, kriv sem. Žal mi je, ne morem verjeti, kaj sem storil," je dejal. Dodal je, da se je Marinovi približal in jo udaril v obraz.

Preiskovalci so ga za umor in posilstvo novinarke osumili na podlagi DNK-ja. Nemškim preiskovalcem je priznal, da se je z žrtvijo pod vplivom alkohola in mamil sprl in jo udaril v obraz, zanikal pa je, da bi jo ubil ali posilil.

Tožilstvo je na današnji obravnavi povedalo, da so v medicinskih pregledih in preiskavi ugotovili, da je novinarka dobila sedem udarcev s pestjo v obraz in da je bila njena zadušitev posledica zlomljenega nosu. Posiljena je bila po smrti. Sledi njene krvi so našli na oblačilih obtoženca.

V primeru obsodbe obtožencu grozi med 10 do 20 let zapora zaradi posilstva in dosmrtni zapor zaradi umora.

Primer je pretresel Bolgarijo in naletel na močno mednarodno obsodbo zaradi domnev, da sta bila umor in posilstvo povezana z delom novinarke. Bolgarski preiskovalci to možnost zavračajo in trdijo, da je na podlagi dokazov moč sklepati, da je šlo za "spontan napad s ciljem spolne zlorabe žrtve".

Marinova je tretja novinarka, ki so jo umorili v Evropski uniji v zadnjem letu dni. Februarja letos so umorili slovaškega novinarja Jana Kuciaka, oktobra lani pa na Malti novinarko Daphne Caruana Galizia.