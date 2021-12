Morilec iz Gerečje vasi priznal trojni umor

Sojenje v primeru trojnega umora v Gerečji vasi je pri koncu. In če bo sodišče sledilo predlogu tožilstva, bo Silvo Drevenšek prvi v Sloveniji, ki ga bo doletela dosmrtna zaporna kazen. Takšno kazen so zahtevali tudi prijatelji preživelega, ki so pred sodiščem glasno skandirali »Dosmrtni zapor«. Drevenšek, ki se je doslej branil z molkom, je vendarle spregovoril in priznal, da je ubil tri nedolžne ljudi in to obžaluje. A tožilka je drugačnega mnenja: da jih bo ubil, je grozil že dlje časa, moril je prišteven, tasta in taščo je zabadal celo pred očmi svojega štiriletnega sina, ki so mu tovrstni prizori pustili hude posledice. Sodišču je tudi zaradi ponovitvene nevarnosti za Drevenška predlagalo dosmrtni zapor.