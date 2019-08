'Morilec je bil na dejanje pripravljen, zadetki so bili natančni'

Do sedaj je znano to, da se je 36-letni Vukovarčan Igor Nađ na kraj dogodka pripeljal z avtomobilom, parkiral pred dvoriščem in s pištolo stopil v hišo. Na pragu je ubil svojo bivšo partnerico in njenega desetletnega sina iz prejšnje zveze. Nato se je krvavi pohod nadaljeval po notranjih prostorih, kjer je ubil še preostale družinske člane. Prizanesel je le lastnemu sinu, desetmesečnem dojenčku. Z zagrebškega centra za socialno delo so sporočili, da je otrok na varnem.

Moški, ki je delal kot taksist, je nato pobegnil s svojim taksijem, hrvaška policija pa je sprožila eno najobsežnejših preiskav. V tem času je bila hrvaška prestolnica preplavljena s policisti. Kontrolne točke so bile na vseh mostovih, zaprti so bili vsi večji izhodi iz mesta. Čeprav je nekaj po polnoči več tamkajšnjih medijev poročalo, da je bil moški aretiran, je načelnik zagrebške policije to informacijo kmalu zatem demantiral.

Grozljiv pokol družine v zagrebški soseski Kajzerice pa je pretresel tudi tamkajšnje prebivalce. Bili so mirna in cenjena družino, nikoli nismo imeli težav z njimi, so povedali. Zgroženost zaradi šestkratnega umora pa je izrazil tudi hrvaški politični vrh.

"Policija je z analizo mobilnih signalov ugotovila, na katerem območju se nahaja. Proti smeri lokacije se je odpravilo več članov protiteroristične enote Lučko. Ko so vozilo opazili, so začeli s standardnimi operativnimi postopki," je razložil Klabot. In nadaljeval: "V trenutku, ko so našli vozilo, niso vedeli, ali se možakar nahaja v njem. Ker ga po ogledu avtomobila niso našli, so zavzeli celotno območje in ga začeli klicati. V trenutku klica se je zaslišal strel in domneva se, da je bil to trenutek, ko si je vzel življenje." Kot je še razložil Klabot, je bil morilec na izvršitev krutega dejanja pripravljen. "Zadetki so bili natančni. Bil je izjemno nevarna oseba. Zato je bila reakcija policije takšna, da se je angažiralo najelitnejšo protiteroristično enoto Lučko."

Dodal je, da je v takšnim primerih najpomembnejše to, da se storilca čim prej najde in ustavi. "On bi lahko vmes spremenil razmišljanje, končal v Arena centru in povzročil še večji zločin." Zato je, kot pravi, v omenjenih primerih, zelo pomembna hitra in dobra koordinacija različnih policijskih ekip."Tako lahko preprečimo nadaljnje morebitne žrtve," je dejal.