Mormoni so se v Mehiki poslovili še od zadnje žrtve napada

V soboto so pokopali še zadnjo žrtev ponedeljkovega napada na pripadnike mormonske skupnosti. Na podeželski poti na severu Mehike, v zvezni državi Sonor je bilo v ponedeljek v morilskem napadu iz zasede ubitih devet pripadnikov ameriške mormonske skupnosti – tri ženske in šest otrok, ki so bili namenjeni na letališče. Mehiške oblasti menijo, da je šlo po vsej verjetnosti za napako napadalcev, ki naj bi žrtve zamenjali za pripadnike rivalskega mamilarskega kartela La Linea. Napad se je namreč zgodil na območju, znanem po medsebojnih obračunih in spopadih kartelov za nadzor nad dobičkonosnimi mamilarskimi potmi v ZDA.

A sorodniki žrtev, ki so se v preteklosti borili proti kartelom, ki so prevzeli nadzor nad območjem, so prepričani, da je bil napad načrtovan:"Nekdo je želel poslati sporočilo, in za to so uporabili našo družino," je za AFPdejal Adrian LeBaron, oče ene izmed ubitih žensk in vodja mormonske skupnosti. V napadu so bili ubiti pripadniki treh družin, Langford, Miller in LeBaron, ki so del večje mormonske skupnosti, ki se je konec 19. stoletja preselila v Mehiko, vse žrtve so imele dvojno mehiško-ameriško državljanstvo.