Mornarji z napadene ladje kličejo na pomoč, o ugrabljenih ni novic

Mornarji z ladje, ki so jo v Nigeriji napadli pirati, pozivajo k pomoči. "Ujeti smo na ladji, želimo jo zapustiti, a nam tega ne dovolijo," sporočajo. Medtem pa se odvija drama z mornarji in slovenskim kapitanom, ki so jih pirati ugrabili. O njih ni nikakršnih novic. Preverili smo, kaj se dogaja.