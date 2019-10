Tekmovalna regata novo upanje za družine pogrešanih mornarjev?

Iskanje pogrešanega mornarjaDina Miškića, ki je na noge dvignilo vso Hrvaško, se bo očitno nadaljevalo, kljub temu, da so Francozi pred tedni oznanili prekinitev iskalne akcije, ki se je odvijala na območju, večjem od Jadranskega morja.

Kot poroča Slobodna Dalmacija, bo pogrešane mornarje zdaj pomagalo iskati tudi 80 jadrnic, ki se bodo udeležile regate Mini Transat med Kanarskimi otoki in otokom Martinique. Kot so povedali udeleženci regate, upajo, da bodo z budnim očesom in malo sreče našli pogrešane mornarje.

Novico so objavili v skupini na družbenem omrežju Facebook, ki budno spremlja iskanje mornarjev, napoved pomoči pa je člane skupine preplavilo navdušenje.

Vse odkar se je uradna iskalna akcija zaključila, si namreč člani skupine prizadevajo za njeno obuditev. Objavili so tudi fotografije vseh mornarjev. "Reševalne čolne tok verjetno nosi proti Karibom. Pridružite se nam in nam pomagajte tako, da delite fotografijo. Morda jih kdo vendarle opazi," so zapisali.

Mornarji so sicer pogrešani že od 26. septembra. Tedaj je 2000 kilometrov od francoskega otoka Martinique zaradi močnih valov, ki so bili posledica orkana Lorenzo, potonil vlačilec Bourbon Rhode s 14 ljudmi na krovu. Reševalne ekipe so našle tri preživele in štiri trupla, za sedmimi mornarji in tremi reševalnimi čolni pa se je izgubila vsaka sled.