Mors išče podjetja, ki bi sodelovala pri proizvodnji streliva

"Govorimo o pehotnem strelivu, o topniškem strelivu torej večinoma granate 155 milimetrov, in govorimo o minometnem strelivu, granate 120 milimetrov, 60 ali 80 odvisno od kalibra. Slovenija ima nekaj omejenih kapacitet," razlaga Dobran Božič vojaški svetovalec ministra za obrambo.

Potreba po municiji se je zaradi vojne v Ukrajini močno povečala, pravi strokovnjakinja za evropsko varnost in dodaja: "Dodatki kažejo, da se toliko streliva, kot ga Evropska Unija prispeva Ukrajini v enem mesecu, tam porabi v enem samem dnevu."

"Potreba po tem strelivu je resnično izjemna, tisto, kar pa se je sedaj razgalilo, je nezmogljivosti evropske vojaške industrije pri doseganju dovolj hitre proizvodnje, ker nihče ni pričakoval oboroženega spopada takšnih razsežnosti. Paradoks vojne za celotno evropsko vojaško industrijo," pravi Jelena Juvan iz Obramboslovnega raziskovalnega centra Fakultete za družbene vede.

A strelivo in granate iz poziva niso le za pomoč Ukrajini, ampak so namenjeni predvsem zapolnitvi praznih skladišč tako v Sloveniji kot v Evropi, poudarja vojaški svetovalec ministra za obrambo. Božič dodaja: "Evropska unija je najprej preverila samooskrbo, da si naredimo dovoljšnjo proizvodnjo streliva in si zapolnimo naše shrambe. Če samo povem za primerjavo: Rusija izstreli približno 90 tisoč granat na mesec, in če pogledamo naše zaloge, vidimo, da smo zelo kratki."

A mi trenutno nimamo podjetja, ki bi strelivo ali granate za vojaške namene izdelovalo kot končni izdelek. Kljub temu pa jih ministrstvo za obrambo Republike Slovenije poziva: "Prosimo, da res pogledajo, kje lahko skupaj dosežemo uspeh. In ni samo strelivo, ministrstvo za obrambo Republike Slovenije je dalo kar nekaj razpisov. od satelitov, do umetne inteligence, proizvodnje dronov ... Sredstva, ki se bodo namenjala v obrambni proračun, bodo v zelo veliki meri šla nazaj v gospodarstvo."

Prijavijo se lahko tudi podjetja, ki nimajo orožarske proizvodnje, a bi lahko proizvajala le del streliva ali granate. Če bi lahko livarne izdelovale tulce ali kovinsko ohišje mine, bi jih lahko drugo podjetje na primer polnilo. Koliko slovenskih podjetji bi lahko sodelovalo, bo znano čez teden dni, ko se poziv izteče.